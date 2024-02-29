Güney Kore’de 9 bin doktor 'greve devam' dedi: Hükümetin lisans iptali ve hapis tehdidi işe yaramadı

Güney Kore’de hükümetin tıp fakültelerindeki öğrenci sayısını artırma kararını, düşük ücret ve uzun çalışma saatlerini protesto eden yaklaşık 9 bin stajyer hekim geçen hafta toplu istifalarını vererek iş bıraktı.

Hükümet hekimlere işe dönmeleri, aksi durumda lisanslarının iptal edileceği ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri tehdidinde bulundu. Hükümetin hekimlere işe dönmeleri için verdiği süre bugün dolarken Yonhap haber ajansına göre genç hekimlerin büyük bölümü greve devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada istifasını vererek iş bırakan 9 bin stajyer hekimden yalnızca 294’ünün işbaşı yaptığı belirtilmişti.

Yonhap’ın aktardığına göre bakanlığın verdiği süre bugün dolarken stajyer hekimlerden işbaşı yapacaklarına dair bir sinyal gelmedi, grev devam ediyor.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Park Min-soo dün yaptığı açıklamada çok az sayıda stajyer hekimin işbaşı yapmasını “talihsiz” diye nitelemiş ve bugün grevdeki hekimlerle bir görüşme yapılacağını belirtmişti. Bakan Yardımcısı “hükümeti protesto etmenin yolu bu değil” demişti.

Sağlık Bakanlığı Güney Kore’de bugün resmi tatil olduğu için grevdeki hekimlere karşı 4 Mart Pazartesi gününden itibaren resmi işlemlerin başlayacağını, hekimlere lisans iptaliyle ilgili bildirimde bulunacaklarını duyurdu.

Kore Tabipler Birliği’yse hükümetin stajyer doktorları lisans iptali ve hapis cezasıyla tehdit etmesine sosyal medya hesabından “Şaka yapıyor olmalısınız” sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Güney Kore hükümetinin iş bırakan tüm hekimlere karşı bir yaptırım uygulamasına olası gözüyle bakılmıyor.

Toplu istifaları teşvik ettikleri ve yönlendirmede bulundukları iddiasıyla Kore Tabipler Birliği (KMA) ve Kore Pediatri Derneği'nden 5 kişi hakkında başlatılan soruşturma da bunun bir işareti olarak yorumlanıyor.

Yonhap'ın haberine göre, Sağlık ve Refah Bakanlığı, KMA'nın Acil Durum Komitesi Başkanı, KMA yönetiminin diğer iki üyesi, eski KMA Başkanı ve Kore Pediatri Derneği Başkanı'nı stajyer doktorları toplu istifaya yönlendirmekle suçlayarak dün bir soruşturma başlatmıştı.