Güney Kore: Kuzey bir haftada ikinci füzesini test etti, hipersonik füzeden daha güçlü

Güney Kore ordusu, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC), bugün yeni bir balistik füze test ettiğini öne sürdü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada test edilen füzenin, KDHC'nin 5 gün önce test ettiği hipersonik füzeden daha güçlü olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, füzenin 700 kilometreden daha fazla mesafe katettiğinin ve 60 kilometre yükseklikten ses hızından 1 kat daha hızlı uçtuğunun tahmin edildiği belirtildi.

Balistik füzenin, geçen haftaki teste benzer şekilde KDHC'nin Chagang eyaletinden doğu kıyısının ötesine fırlatıldığı kaydedildi.