Güney Kore: Kuzey bir haftada ikinci füzesini test etti, hipersonik füzeden daha güçlü

Güney Kore ordusu, KDHC'nin bir balistik füze test ettiğini öne sürdü. Füzenin, 5 gün önce test edilen hipersonik füzeden daha güçlü olabileceği ifade edildi.

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Güney Kore ordusu, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC), bugün yeni bir balistik füze test ettiğini öne sürdü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada test edilen füzenin, KDHC'nin 5 gün önce test ettiği hipersonik füzeden daha güçlü olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, füzenin 700 kilometreden daha fazla mesafe katettiğinin ve 60 kilometre yükseklikten ses hızından 1 kat daha hızlı uçtuğunun tahmin edildiği belirtildi.

Balistik füzenin, geçen haftaki teste benzer şekilde KDHC'nin Chagang eyaletinden doğu kıyısının ötesine fırlatıldığı kaydedildi.

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