Güney Kore: KDHC'ye ait İHA Seul'e kadar uçtu

Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) ait 5 insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal ettiği ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, KDHC'ye ait İHA'ların Gyeonggi kenti yakınlarından ülkeye girdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 5 İHA'dan birinin Seul'ün kuzeyine kadar uçmasının ardından ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

İHA'ların silahlı olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada, "sivillerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için sınırlı seviyede operasyon düzenlendiği" aktarıldı.

Açıklamada, "Kuzey tarafının provokasyonlarına sert ve hakkıyla cevap verileceği" kaydedildi.

Güney Kore'ye ait bir savaş uçağı düştü

Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı belirtiliyor.

Operasyona katılan bir "KA-1" tipi savaş uçağının ise düştüğü ancak 2 pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı. (AA)