Güney Kore Devlet Başkanından ilk kez 'nükleer silah edinme' mesajı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güney Kore'nin "kendi nükleer silahlarını edinebileceğini" söyledi.

Güney Kore dışişleri ve savunma yetkilileriyle bir araya gelen Yoon, "Artık Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi sadece Güney Kore'ye bir tehdit değil ya da ABD'nin Güney Kore'yi koruması meselesi değil. Güney Kore, Japonya ve ABD için sözde ortak ilgi alanı haline geldi" dedi.

Ülke teknolojisinin, nükleer silah geliştirilmesinde kullanılabileceğini savunan Yoon, "Ancak eğer sorun daha da ciddileşirse, kendi nükleer silahlarımızı elde edebiliriz ve Güney Kore'ye taktik nükleer silahlar konuşlandırabiliriz. Böyle bir durum çok uzun sürmez" ifadesini kullandı.

"Her zaman gerçekçi olarak, mümkün yolları tercih etmek önemli" diyen Yoon'un "nükleer silah" beyanı, 2022'de üstlendiği Devlet Başkanlığı görevi sonrası bir ilk olarak kayda geçti.