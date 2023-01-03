Biden: ABD Kuzey Kore'ye karşı Güney ile nükleer tatbikat görüşmeleri yapmadı

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) "nükleer tehditlerine karşı ortak planlama yapmak ve ortak tatbikatlar düzenlemek için ABD ile görüşmelerde bulunduklarına" ilişkin sözlerinin ardından geldi.

Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak nükleer tatbikatları görüşüp görüşmediği yönündeki soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

AA'nın haberine göre, Yoon, ülkesinin Chosun Ilbo gazetesine verdiği röportajda, "Etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu" ifadelerini kullanmıştı.

KDHC 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattı

KDHC, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşlemişti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.

KDHC füze denemelerini, ABD'nin ve ABD destekli Güney Kore yönetimlerinin kesintisiz süren tehditleri gerekçesiyle sürdürüyor.