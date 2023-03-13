Güney Afrika'da sağlık emekçilerinin grevine mahkemeden durdurma kararı

Güney Afrika'da mahkeme, sağlık çalışanlarının 6 Mart'tan beri sürdürdükleri grevi durdurma kararı aldı. Sağlık işçilerinin örgütlü olduğu sendika ise greve devam edileceğini açıkladı.

Dış Haberler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde mahkeme, sağlık çalışanlarının geçen hafta başından beri sürdürdükleri grevin durdurulmasına karar verdi.

Güney Afrika İş Temyiz Mahkemesi, sağlık çalışanlarının ücret artışı talebiyle 6 Mart'tan beri sürdürdükleri grevin bugünden itibaren durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, kararına gerekçe olarak "temel hizmet sınıfına bağlı sağlık çalışanlarının grev hakkının bulunmamasını" gösterdi.

Ulusal Eğitim ve Sağlık İşçileri Sendikası'ndan (Nehawu) yapılan açıklamada ise greve devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

Hükümetin yüzde 4,7'lik zam teklifini kabul etmeyen sağlık çalışanları, yüzde 10'luk zam talebiyle 6 Mart'ta greve gitmişti.

Sağlık Bakanlığı, grevdeki sağlık çalışanlarını 4 hastanın ölümünden sorumlu tutmuştu. (AA)

Haber

Yunanistan'da tren kazası sonrası genel grev: Hayat durma noktasına geldi


 