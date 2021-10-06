Güney Afrika'da on binlerce mühendis ve metal işçisi süresiz greve çıktı

Güney Afrika'da on binlerce mühendis ve metal işçisi, dün Cape Town, Durban, Johannesburg ve Kimberley gibi büyük kentlerde asgari ücretin artırılması talebiyle sokaklara çıktı.

Johannesburg kentinde mühendis ve metal işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerin tıkanmasını ardından haklarını talep etmek üzere imza toplayarak sektördeki patronların oluşturduğu Metal Mühendislik ve Endüstri Pazarlık Konseyi (MEIBC) ofisine yürüdü.

Müzakerelerin tıkanmasının ardından süresiz greve çıkan işçiler, ücretlerinde yüzde 8'lik bir artış talep ediyor. Patronların buna karşılık işçilere yalnızca yüzde 4,4 oranında ücret artışı teklif ettiği belirtilirken, grevin öncülüğün yapan Güney Afrika Ulusal Metal İşçileri Örgütü (NUMSA), patronların bu teklifinin bir "hakaret" olduğunu vurgulayarak, talep ettikleri artış oranını yüzde 15'e çıkardıklarını duyurdu.

NUMSA Genel Sekreteri Irvin Jim, "Taleplerimiz karşılanana kadar süresiz grevdeyiz. Emeklerimizin sömürülmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

NUMSA Başkanı Andrew Chirwa'ysa, "Haklarımız için yalvarmayacağız, haklarımızı talep ediyoruz" diye konuştu.