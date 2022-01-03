Güney Afrika Parlamentosu'ndaki yangın nedeniyle bir kişi tutuklandı

Güney Afrika polisi, Cape Town'daki ulusal parlamento binasında büyük hasara neden olan bir yangın nedeniyle bir kişinin kundakçılıkla suçlandığını söyledi.

Dün çıkan yangın 1884 yılından kalma binada hasara neden oldu. Yanan kat tahliye edilirken herhangi bir yaralanma haberi gelmedi.

Yangınla ilgili olarak tutuklanan 49 yaşındaki adamın yarın mahkemeye çıkması bekleniyor. Şahıs hırsızlık ile kundaklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak.

Bugün, Cape Town itfaiye hizmetleri yangının tekrar alevlendiğini söyledi.

Daha önce, güvenlikten sorumlu Cape Town belediye yetkilisi olan Jean-Pierre Smith, itfaiyecilerin hâlâ “ulusal meclisin dördüncü katında yanan sıcak noktalar”la uğraştığını söyledi.