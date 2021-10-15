Güney Afrika'da tazminat isteyen Kurtuluş Savaşı Gazileri bakanları 'rehin aldı'

Ülkede beyaz baskısı ve ayrımcılığına karşı mücadelenin gazileri, Güney Afrika'nın Pretoria kentindeki bir otelde tazminat talep ettikleri üç bakanı bir odaya kapatmalarının ardından adam kaçırma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bakanlar Mondli Gungubele, Thandi Modise ve yardımcısı Thabang Makwetla, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) apartheid karşıtı gazileriyle yaptıkları bir toplantının ardından otel konferans odasında mahsur kaldıklarını söyledi.

Gungubele, toplantının herhangi bir sonuç alamadan seyrini sürdürdüğünü ve erteleme konusunda anlaştıklarını düşündüğünü söyledi. Ancak konferans salonundan çıkmaya çalıştıklarında gaziler kapıları kapattı.

Gungubele, "Rehin tutulduğumuzu işte o an anladık" derken olayı “savunulamaz” ve “yasal olarak kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

ANC'nin dağılmış bir askeri kanadı olan Kurtuluş Savaşı Gazileri, üye başına 4,2 milyon rand (285 bin dolar) talep ediyor. ANC hükümetinin bir parçası olan bakanlar, gazilerle Pretoria otelinde buluşmayı ve müzakere etmeyi kabul etmişti.

Eski apartheid karşıtı savaşçılar, bu hafta ANC merkezi Luthuli House'un önünde protesto gösterisi düzenlemişlerdi.

Kurtuluş Savaşı Gazileri sözcüsü Lwazi Mzobe, Newzroom Afrika'ya bakanların iradeleri dışında tutulmadığını söyleyerek iddiaları reddetti. Mzobe, ANC hükümetinin apartheid'in sonu için savaşan militan gazilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Talep edilen paranın, konut yardımı, aileleri için sağlık sigortası ve çocukların üniversiteye gitmesi için kullanılacağı belirtiliyor.