Güney Afrika: Batı ile Rusya arasında taraf tutma konusunda olağanüstü baskı altındayız

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "ülkesinin bağımsız bir dış politika izleyip Batı ile Rusya arasındaki çekişmede taraf tutmadığı için olağanüstü baskı altında olduğunu" söyledi.

Ramaphosa, yaptığı açıklamada, ABD'nin, Güney Afrika'nın Rusya'ya silah satışı yaptığı iddiasına değinerek, bu konuda emekli bir yargıcın başkanlığında bağımsız bir soruşturma yürütüldüğünü ve hükümetinin bu konuda tutumunun yakın zamanda Washington DC'yi ziyaret eden bir heyet tarafından ABD'li yetkililere bildirdiğini belirtti.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın demokrasiye geçişten beri bağımsız bir dış politika izlediğini vurgulayarak, hükümetinin bu bağımsızlık politikasını terk etmesi ve Batı ile Rusya arasındaki çekişmede fiilen taraf tutması için olağanüstü baskı altında olduğunu kaydetti.

'Rusya'yı diğer ülkelerden üstün tutmuyoruz'

Uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Ramaphosa, "Bizim pozisyonumuz, çatışmanın kalıcı bir şekilde çözülmesini mümkün kılan koşulların yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor" dedi.

Ramaphosa, Ukrayna'daki çatışmanın ve bunun altında yatan gerilimin askeri yollarla çözülemeyeceğini vurgulayarak, sorunun siyasi olarak çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Hükümetinin "Rusya'yı diğer ülkelerden üstün tutmadığını" kaydeden Ramaphosa, Rusya ile ilişkilerin diğer ülkelerle ilişkilerini tehlikeye atmasına ise müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Ramaphosa, Ukrayna'da yaşanan durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform gerekliliğini gözler önüne serdiğini söyledi.

Güney Afrika ordusu komutanı Moskova'da

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri'nden (SANDF) yapılan açıklamada, Güney Afrika ordusu komutanı Korgeneral Lawrence Mbatha'nın, askeri konularda ikili görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Moskova'dan gelen davet üzerine gerçekleşen ziyaretin çok önceden planlanmış olduğu kaydedildi.

Rusya'ya silah satışı iddiası

ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Reuben Brigety, 11 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın, Aralık 2022'de, Cape Town yakınlarındaki Simon's Town deniz üssüne yanaşan "Lady R" isimli Rus ticaret gemisi aracılığıyla Rusya'ya silah ve mühimmat sattığını tespit ettiklerini öne sürmüştü.

ABD hükümetinin bu konudaki ciddiyetini hafife almanın hata olacağını belirten Brigety, böylece Güney Afrika ile gerçekleştirilen Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGAO) görüşmelerinin de çıkmaza girdiğini ifade etmişti.

Brigety, hükümetinin, Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC), ABD'yi Ukrayna'daki savaşı kışkırtmakla suçlamasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirmişti.

Güney Afrika halihazırda BRICS ve G-20'ye üye olan tek Afrika ülkesi olma özelliği taşıyor. Ülkenin hem Batılı ülkelerle hem de Rusya ile köklü ilişkileri bulunuyor. (AA)