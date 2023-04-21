Güney Afrika Komünist Partisi Dış İlişkiler Sekreteri Chris Matlhako hayatını kaybetti

Güney Afrika Komünist Partisi (SACP) tarafından paylaşılan mesajda, Merkez Komite üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Chris Matlhako'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Ekim 1964'te doğan Matlhako, SACP 15. Kongresi'nde Merkez Komite üyeliğine seçilmiş ve uzun yıllar Dış İlişkiler sorumluluğunu yürütmüş, Genel Sekreter İkinci Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Dünya Barış Konseyi sekreteryasında da yer almaktaydı. Daha önce Türkiye'de de birçok kez TKP'nin konuğu olarak bulunan ve komünist mücadeleye desteğini sunan Chris Matlhako, uluslararası komünist hareketin ve barış hareketinin en önemli isimlerinden biriydi, özgün katkıları bulunan bir aydın olarak tanınmaktaydı.

'Sadık ve kararlı bir devrimci oldu'

Afrika'da apartheid rejimine karşı çok genç yaşta mücadeleye katılmış, ömür boyu halkının kurtuluşu ve refahı için emek vermiş olan Matlhako için Türkiye Komünist Partisi adına Genel Sekreter Kemal Okuyan imzalı bir taziye mesajı da iletildi:

"Güney Afrika Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne,

Değerli Yoldaşlar,

Chris "Che" Matlhako yoldaşın aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Güney Afrika Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri ve Merkez Komite üyesi olarak Chris yoldaş, sadece kendi partisi için değil, aynı zamanda uluslararası komünist hareket için de çok önemli bir rol üstlenmekteydi.

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantıları ve buradaki çalışmalarımıza yönelik sayısız dayanışma eylemi de dahil olmak üzere birçok vesileyle kendisini Türkiye'de ağırlamak bizim için bir onurdu.

Onun bilgeliğini, sakin, yapıcı ve umutlu tavrını, komünist mücadelenin birçok cephesinde onlarca yıllık deneyiminden kaynaklanan etkileyici konuşmalarını ve müdahalelerini her zaman hatırlayacağız. Hayatı boyunca sadık ve kararlı bir devrimci oldu ve bize çok değerli bir örnek bıraktı.

Kendisiyle geçtiğimiz Ekim ayında Havana'da uluslararası komünist hareketin geleceği üzerine yaptığımız son derece açık görüşmenin benim için dostluğumuzun kalıcı bir anısı olacağını ifade etmeme izin verin.

Türkiye Komünist Partisi adına ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz. Anısı mücadelemize ışık tutacaktır.

Yoldaşça,

Kemal Okuyan

Genel Sekreter

Türkiye Komünist Partisi"