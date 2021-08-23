Gündüz ve Aslan aileleri İzmir'de bisikletlilerle anma sürüşünde buluştu

Ankara'da geçen yıl alkollü bir sürücünün aracıyla çarparak öldürdüğü 19 yaşındaki bisikletli Umut Gündüz’ün ailesinin Şanlıurfa’dan başlattığı "Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu” İzmir'de sürüyor.

Umut Gündüz'ün ailesi ve tur ekibi geçen yıl İzmir'de antrenman sırasında bir kamyonun çarpmasıyla 32 yaşında öldürülen Zeynep Aslan'ın ailesiyle birlikte İzmirli bisikletlilerle anma ve farkındalık sürüşünde buluştu.

Umut'un Ailesi ve #zeynepaslan ailesi İzmir'li bisikletlilerle,anma ve farkındalık sürüşünde buluştu.Bisikletli ölümlerin son bulması için Cezalar caydırıcı olmalıdır talebiyle #umutasesol Umut için Adalet Herkes için Adalet yolculuğumuzda yarın Manisa uğrağımızla devam edeceğiz. pic.twitter.com/AfsF9Y9Mue — Umut'A SESOL (@umutasesol) August 23, 2021

İki aile ayrıca bugün CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Kani Beko ile bir araya gelerek bisikletli ölümlerinin son bulması için nasıl çalışma yürütüleceği konusunda görüştü.

Bisikletli ölümlerinin son bulması için "Cezalar caydırıcı olmalıdır" talebiyle başlayan "Umut için Adalet Herkes için Adalet" yolculuğu İzmir'den sonra Manisa Soma ile devam edecek.

Turun önümüzdeki günlerde takip edeceği program şöyle:

24 Ağustos Salı: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

25 Ağustos Çarşamba: Manisa Soma [Soma Maden İşçileriyle görüşme]

26 Ağustos Perşembe: Lüleburgaz [Sinan Atakan Yavuz Ailesiyle göruşme]

27 Ağustos Cuma: Lüleburgaz [Bisiklet Topluluğu]

28 Ağustos Cumartesi: İstanbul [Çorlu Tren Katliamı Aileleriyle görüşme]

29 Ağustos Pazar: İstanbul [Suruç Katliamı Aileleriyle görüşme]

30 Ağustos Pazartesi: Kocaeli [Bisiklet Topluluğu]