Gündem | HDP ittifakların neresinde? Ekonomide çıkış var mı?

Gündem Programı’nda Gökhan Kazbek’in konuğu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan oluyor.

Programda HDP’li, HDP’siz ittifaklar, sol ve sosyalist cephe ile HDP’nin ittifak girişimleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin nasıl bir tavır alacağı, Partili Cumhurbaşkanı’nın neden HDP’yi Öcalan – Demirtaş polemiğine çekmeye çalıştığı ve ekonomide ülkenin geldiği durum masaya yatırılacak.

Paylan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Demokrasi ittifakı çerçevesinde, Türkiye'nin sol sosyalist güçleriyle, bütün demokrasi güçleriyle, kadın örgütleriyle, ekoloji örgütleriyle ve halklarla bir mücadele birlikteliği yapmak istiyoruz. Bu ittifak yalnızca seçim odaklı değildir.

Bu seçimi kazanmak için en az yüzde 50, hatta yüzde 60 oya ihtiyacımız var.

Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması demek, yarın herhangi birimizle de uygulanmayacağı anlamına gelir.

Yurttaşlarımız açlıkla karşı karşıya. Eve ikinci bir maaş girmiyorsa açsın. Gençlerin hepsi mutsuz.

İktidarın bu enflasyonu düşürme şansı yok. İktidar ekonomi bilimini reddediyor. Faiz enflasyonu düşürmede bir araçtır. İktidarsa 'faiz sebep, enflasyon sonuçtur' dedi, faizi 19'dan 14'e düşürdü. Sonrasında halkın enflasyonu yüzde 100'e gitti

Ben işçi eylemlerinin dalga dalga büyüyeceğini düşünüyorum.

İktidarın erken seçime bu şartlarda gideceğini düşünmüyorum"