'Gündelik taktiklerine kanmayın: Milliyetçilik zararlıdır'

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Milliyetçilik zararlıdır" manşetiyle çıktı.
Gazetenin manşetinin bir bölümü şöyle:
"Afganistan gündemi tüm sıcaklığı ile sürüyor. Son olarak havaalanı bekçiliğine soyunmuş AKP, Taliban’ın hamlesi ile tavır değiştirmiş oldu.
Askerler dönmeye başladı; ancak silahlı kuvvetlerin yirmi yıldır ABD ve NATO emperyalizminin işbirlikçisi olarak bölgede bulunmaları zaten gayrimeşru idi. ABD’nin çekileceğini açıklamasıyla ortaya çıkan yeni dengelerde, AKP kendine daha fazla alan açabilir mi, sermaye Afganistan’da kendini büyütebilir mi, bunun yolunu aradılar. Yol Taliban’la ortak iş yapmaktan geçiyorsa ona da dünden razılardı. Ortak değerleri paylaştıklarını söyledi Cumhurbaşkanı, şeriatçılara şirin gözükmek için elinden geleni yaptı.
İktidarın milliyetçi ortağı Bahçeli ise daha da hevesliydi, Türk askeri Afganistan’da kalmalıydı. O kadar emindi ki askerleri çekmek için “hiçbir mecburi ve mücbir sebep görünmemekteydi”. ABD güçlerinin geri çekilmesinden sonra domino taşı gibi düşen şehirleri ele geçiren Taliban ise, akçeli işlerde ortaklık olabilir ama asker istemiyoruz demiş oldu. Fetihçilik planları şimdilik sekteye uğrayan iktidar askerleri geri çekerken “iyimserlik bekliyoruz” fırsatçılığını yapmaktan ise geri kalmadı."