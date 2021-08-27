VİDEO | 'Direndik, dayanıştık: Yarınları kazanacağız!'

Dayanışma ve mücadele dolu bir yılı geride bırakan Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), 28-29 Ağustos tarihlerinde ilk kurultayını Ankara'da gerçekleştirecek.

Kadınlara dönük her türlü eşitsizlik, baskı ve şiddete karşı dayanışma ve kadının kurtuluşu mücadelesini yükseltme hedefiyle yola çıkan KDK'ler bu kurultayda hem bugüne dek edindikleri deneyimleri hem de önümüzdeki döneme ait iddialarını, yeni yöntem ve araçlarını değerlendirecek.

Kurultayın ardından Kadın Dayanışma Komiteleri tüm emekçi kadınları emperyalizme ve gericiliğe karşı birlik olmaya çağırdıkları bir basın açıklaması yapacak.

KDK'lerin kurultay öncesi hazırladığı video şöyle: