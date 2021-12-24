Gül'ün eski avukatı: ‘Müslümanlar Erdoğan’ı halife olarak görüyor, Erdoğan Katar’da cihad ediyor'

AKP Kurucu Üyesi, Abdullah Gül’ün eski avukatı Latif Cem Baran katıldığı televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu.

Kanal 42 TV’de katıldığı özel yayınında Latif Cem Baran, İslam coğrafyasının Erdoğan’ı halife olarak gördüğünü öne sürdü.

AKP’li Baran, “Erdoğan bir mücahittir” dedi.

Baran, “Bugün devlet, müslümanca, mümince, mazlumların niyetince düşünüp cihad yapıyor. Halife sıfatıyla, Abdülhamid Han Moro’da nasıl cihad hutbesi nasıl okutuyorsa ya da Abdülaziz Madagaskar’ın kenarındaki müslümana nasıl dokunuyorsa tüm dünyadaki müslümanlar da şimdi Erdoğan’ı İslam’ın temsilcisi, ümmetin lideri olarak görüyorlar” ifadelerini kullandı.

Baran, şöyle konuştu:

“Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de mazlumların duası, insanların geçmişten beri rüyalarının tezahürü oldu bence. Bugün Recep Tayyip Erdoğan mücahittir. Somali’de, Katar’da cihad ediyor. Yemen’de, Libya’da cihad ediyor. Kimle savaşıyor? Küffarla savaşmıyor mu? Bugün tüm dünyadaki Müslümanlar, biz Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz, onlar da emin olun halife olarak görüyorlar.”