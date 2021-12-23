Beştepe'ye giden hahamlardan Erdoğan'a kutsama duası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe'de Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini kabul ettiği davette Yahudiler'e özgü Arvit duası ile Seferad Yahudileri'nin Osmanlı'ya okuduğu kutsama duası Erdoğan için okundu.

Odatv'den Talha Özmen'in haberine göre zirveye katılan tüm yabancı hahambaşı ve hahamların yanı sıra Türk Yahudi Toplumunun da kalabalık bir heyetle yer aldığı Külliye’deki kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Külliyede David Sevi tarafından Arvit duası ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için kutsama duası okundu.

Okunan kutsama duasında şu ifadeler yer aldı:

"Tanrı, yüce Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Başkanı Ulu Efendimiz Erdoğan’ı korusun, boy verdirsin, yardım etsin, üstlere taşısın, şanını yüceltsin."

Artvit ve kutsama duası nedir?

Arvit duası, Museviler’de sabah, ikindi ve akşam okunması farz olan dualardan akşam okunana verilen isim. Arvit duasını okuyabilmek için ergenliğe girmiş 10 Musevi erkeğin olması gerekiyor. Külliye’de gerçekleşen Arvit duasında aslında bayram ve düğünlerde okunan devlet liderini kutsama duası olan Anoten ya da Ha-noten duası okundu.

Anoten Duası, 15. yüzyıldan sonra İspanya'dan kaçan Sefarad Yahudileri'nin geldiği Osmanlı Devleti'ne "şükran ve medyunluk (borç) duygusu içinde yazılmış bir dua" olarak biliniyor.

İstanbul'daki toplantıda 10'dan fazla ülkenin hahamları buluştu

Türk Yahudi Toplumu yönetimi ve Türkiye Hahambaşılığı himaye ve davetinde İslam Ülkeleri Hahamları İttifakının (Alliance of Rabbis in Islamic States – ARIS) ilk toplantısında ondan fazla ülkenin hahamları bir araya geldi. Konuklar, Türkiye Hahambaşı Rav Haleva himayesinde, Rusya Hahambaşısı Haham Berel Lazar da dahil olmak üzere diğer önde gelen yetkililerinin katılımıyla, "Müslüman dünyasında Yahudi yaşamı"yla ilgili konuşmak için toplandı.

2019 yılında kurulan İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı'nın ilk toplantısı olan ARIS Zirvesi'nin "Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki ilişkileri normalleştirmenin küresel anlamda stratejik çıkar sağlayacağı" düşüncesine dayandığı ifade edildi.