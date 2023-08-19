Gültan Kışanak için Adalet Bakanlığı’na başvuru: 'Kötü muameleye maruz kaldı'

Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 30 Ekim 2016'den beri tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, ablası Zeynep Özer’in cenaze töreni için Elazığ'a getirildi. Cenazeye katılan Kışanak'ın cenazeye gidişi ve Kandıra Cezaevi'ne dönüşü sırasında işkence ve yıldırmaya uğradığı belirtildi.

Kışanak’ın avukatları, sorumlular hakkında soruşturma başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Gültan Kışanak, ablası henüz yeni defnedilmişken, 4 saatlik cenaze törenine katılma izin hakkı dolduğu gerekçesiyle mezar başından apar topar alınmış, uçak ile geri İstanbul’a, oradan da Kandıra Cezaevine götürülmesi gerekirken, kendisine hiçbir bilgi verilmeden Elazığ Cezaevine kaçırır şekilde götürülmüştür.

İlaçlarına erişimi engellendi

Cenazeye katılım sağladıktan sonra, geri dönüş prosedüründe standart olarak uygulanan, aynı yolla Kandıra cezaevine direk olarak dönüş Gültan Kışanak için uygulanmamıştır. Standart prosedür uygulanmadığı gibi gerek öncesinde gerekse de Elazığ’a götürülüş sürecinde sayın Gültan Kışanak’ a ve avukatlarına hiçbir bilgi verilmediğinden, ilaçlarını ve gece konaklamak için ihtiyaç duyacağı eşyalarından mahrum bırakılmıştır. 2016 yılından beri cezaevinde tutuklu olarak bulunan Gültan Kışanak’ın düzenli kullandığı ilaçlarına ulaşımının engellenmesi sağlık hakkının ihlalidir.

İzbe bir yerde tutuldu

Gültan Kışanak’a uygulanan eziyet Elazığ Cezaevinde de devam etmiştir. Partili arkadaşları ile kalmak için başvuru yapmasına rağmen talebi kabul edilmemiş, aşırı kirli, depo gibi izbe bir yerde geceyi geçirmek zorunda bırakılmıştır. Sabah yetkili bir kişi ile görüşme talebi saatlerce cevapsız bırakılmıştır. Saatler sonra gelen Nöbetçi Müdüre; ailesine bilgi verme hakkını, telefon kullanma hakkını ve Avukatı ile görüşme hakkını kullanmak istediğini belirtmesine rağmen, kendisine sorumluluğun kendilerinde olmadığı, getiren Jandarmalar ’da olduğu gerekçesi ile talepleri kabul edilmemiştir. Ancak aşırı ısrarları sonucu, ailesine telefonla Elazığ Cezaevinde olduğu bilgisi verilmiştir.

Elâzığ’dan gün içinde Ankara üzeri aktarmalı veya direk İstanbul’a uçak kalkmasına ve uçak biletinin ücreti önceden peşin olarak ödenmesine rağmen, Gültan Kışanak işkenceye varan eziyet ve kötü muameleye maruz bırakılmış, Elâzığ’dan Sivas’a ring aracı 7 saatlik kara yolcuğu ile en ağır şartlarda eziyetli şekilde götürülmüştür. Bu eziyet ve işkenceden sorumlu tüm görevliler hakkında idari soruşturma başlatılması gerekmektedir.''