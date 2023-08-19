Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı

Kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 960. haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen Galatasaray Medya'nın toplanmasına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, 19. kez gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gözaltına alınıyoruz. Yine hukuksuzluk, yine işkence yine ters kelepçe!!!" ifadelerine yer verildi.