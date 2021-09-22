Gülse Birsel’den ‘bip’ tepkisi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, televizyondaki sessiz ‘bip’lemelerin artmasına dikkati çektiği yazısında, senarist ve oyuncu Gürsel Birsel’in görüşlerini aktardı.

Gülse Birsel, biplemelerin iyiden iyiye artmasına ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Açıkçası ‘Jet Sosyete’yi TV kanalından dijital platforma geçirmemizin iki sebebinden biri buydu. TV minütajlarının 160-170 dakikalara çıkması ve son dönemlerde Jet Sosyete’deki ‘Salak’, ‘Ulan’ gibi masum kelimelerin bile kesilmesi. Kendi hesabıma artık rekor uzunluk ve repliklerde, esprilerde özgür olamama sebebiyle, yani bu iki şart değişmedikçe dijital platformlara yazmayı tercih edeceğim.”

Birsel, “Bip'lemeleri eskiden küfretme yerine bazen espri olarak yazardık. ‘Açtı ağzını yumdu gözünü’ yerine geçer, küfür duymazsınız, karakterin biiip sesi üzerine bağırış görüntüsünü izlersiniz. Zaman zaman kavga sahnelerinde vs. kullanmışlığım vardır. RTÜK bundan da rahatsız olmuş demek” dedi.

Birsel, bip’lemelerin yerini 'sessiz bip’lemelerin' almasını da şöyle değerlendirdi:

“Düğün sahnesinde bardakların buzlanmasından filan bahsetmiyorum bile. Öte yandan bölüm başı ortalama 10 kişinin öldüğü, kadına şiddet sahnelerinin gırla gittiği diziler aynı dönem hiçbir kesintiye uğramıyordu. Dijitalde, PUHU parasız ve açık bir platform olmasına rağmen biraz daha rahat ettik. Ancak dizi dijitalde rekor izlenince, iki bölüm tek bölüm haline getirilip sonra Star TV’de de yayımlandı. Güzel bir başarıydı bu ama diziyi TV’den seyredenler dijitaldeki haline göre pek çok sessiz replikle karşılaştılar. Bu kanalın hatası değil elbette. Şu anki sessiz bip'lemeler kanalların RTÜK’ten ceza almamak için mecburen yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Kanal yöneticisi kanalı cezadan korumaya çalışıyor, çünkü sorumluluk onda, ama ceza alanı genişledikçe tabii sessiz bip'leme ne olur ne olmaz prensibiyle artıyor. Kendi hesabıma artık 1) rekor uzunluk 2) repliklerde, esprilerde özgür olamama sebebiyle, yani bu iki şart değişmedikçe dijital platformlara yazmayı tercih edeceğim.”