Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapılmış

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bulgular ortaya çıktı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporlara göre, Gülistan’ın kaybolmasının ardından sosyal medya hesaplarına erişim sağlandığı tespit edildi. CGTN Türk'te yer alan habere göre, özellikle 17 Ocak gecesi yapılan girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği ve sabaha karşı çıkış yapıldığı belirlendi.

Teknik incelemelerde, söz konusu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüştüğü ifade edildi. Bu durumun, dosyada “tesadüf” ihtimalini ortadan kaldıran en güçlü delillerden biri olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Aynı gece SIM kart takılarak WhatsApp üzerinden de giriş yapıldığı ve buradaki verilerin silindiğinin bilirkişi raporlarına yansıdığı öğrenildi. Daha önce Instagram hesabı üzerinde de benzer hareketlilik tespit edildiği belirtildi.

Elde edilen veriler, Gülistan Doku’nun iletişim trafiğinin sistematik şekilde ortadan kaldırıldığı şüphesini güçlendirirken, savcılık kaynakları bu tür müdahalelerin “iz kaybettirme” amacı taşıdığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayıp değil, karartma

6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyası, aralarında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlunun ve baş şüphelinin polis olan üvey babasının da bulunduğu 13 kişi hakkında "cinayet ve delil karartma" şüphesiyle gözaltı kararı alındığı çok boyutlu bir örtbas skandalına dönüşmüş durumda.

Altı yılın sonunda gelinen nokta, yalnızca genç bir kadının akıbetini değil, mülki idare ile kolluk kuvvetlerinin iç içe geçtiği bir yapının adaleti nasıl felç edebildiğini de gözler önüne seriyor.