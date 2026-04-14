Özgür Özel'den Gülistan Doku çıkışı: 'Bakanın danışmanı gazetecilere haberler için not gönderdi'

Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olmasına ilişkin soruşturmada yeni bir eşik aşıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyada “cinayet” şüphesi üzerinde yoğunlaştığı süreçte, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov’un da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun 7 ilde eş zamanlı yürütüldüğü açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de dosyanın “ucu nereye giderse gitsin” araştırıldığını duyurdu.

CHP lideri Özgür Özel de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Doku’nun yürütülen soruşturmasına değindi ve operasyonun duyrulmasına ilişkin ilginç bir iddiada bulundu. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in resmi olmayan danışmanı Furkan Torlak'ın gazetecilere mesaj gönderdiğini iddia ederek şunları söyledi:

“Uyuşturucu soruşturmasından tutuklanan, sonra bir anda bırakılan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kovulan, yanda tutulan, yetkisiz olarak Adalet Bakanlığı'nda yetkisiz olarak oda verilen ve herkes için haysiyet cellatlığı bilgilere atan birisi bugün bilgi notu atıyor.

Diyor ki, 'Gülistan Doku haberlerini Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla operasyonun başladığını yazın'. Yargı bağımsızsa Adalet Bakanı kimseye karar veremez. Arayıp da şu dosyayı açın diyemez.

Yapıyorsunuz diyenlere yıllardır olur mu öyle şey yargı bağımsız diyordu, bugün basın danışmanı şöyle bir not yolluyor: Bir, 'Sayın Adalet Bakanımızın talimatıyla soruşturmanın başladığını söylenmesi'... İki, 'Akın Gürlek harekete geçti ibaresinin kullanılması'... Üç, 'Dosyanın tozlu raflardan indirildiğinin vurgulanması'... Dört, 'Akın Gürlek'in yargıyı harekete geçirirken güçlü korunuyor imajıyla mücadele ettiği'... Beş, 'Ucu nerede giderse gitsin diye bir ifadenin bakanımızın ağzından ısrarla söylendiğinin haber metinlerinde yer almasını istiyoruz' diye not yolluyor.

Düşünün 6 yıldır acılı bir anne var. Ne oldu evladıma sorusuyla ağlıyor. Bu acıyı bir siyasetçinin üzerinden böyle bir şeyle konuşulması için bilgi notları uçuşuyor ve kendinden öncekilerin raflarda tozlandırdığı dosya derken olay olduğu gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül. Sayın Abdulhamit Gül, Akın Gürlek'in basın danışmanı ucu nereye çıkarsa çıksın diye davranmadığınızı, dosyayı raflarda tozlandırdığınızı iddia ediyor.

Sayın Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül'den sonraki Adalet Bakanı. Bugün yazılan bilgi notu bana karşı değildir. Bana, Ekrem Başkan'a, yol arkadaşlarının haysiyetine kasteden onlarca bilgi notu gitti, sustunuz.

Bugün yazılan bilgi notu Abdulhamit Gül'ün, Bekir Bozdağ'ın, Yılmaz Tunç'un ve bir bütün olarak AK Parti siyasetinin Gülistan Doku dosyasını kapattığını, şimdi gelip Akın Gürlek'in gereğini yaptığını ve bu dosyada eli olanların da onun talimatıyla yaptığını söyleyen, hepinizin hem mesleki hem siyasi ahlaklarına dil uzatan bilgi notudur. Haydi bakalım Furkan Torlak, bu sefer bize değil sizin haysiyetinize saldırdı. Susun da göreyim!”

Fotoğraflar paylaşıldı

Gazete Pencere’nin haberine göre iddianın merkezine Adalet Bakanlığı çevresinde kurulduğu ileri sürülen bir basın grubuna ait mesajlar yerleşti. Torlak’ın kurduğu iddia edilen bu grupta yalnızca operasyona dair bilgiler paylaşılmadı, aynı zamanda sosyal medyada kullanılabilecek örnek cümleler ve paylaşım dili de servis edildi.

Bunun ardından çok sayıda gazeteci ve sosyal medya kullanıcısının harfi harfine aynı ifadelerle paylaşım yaptığı görüldü.

Özel’in bugün yaptığı konuşmadaki Whatsap grubunda haber ve spot önerileri ise böyle ortaya çıktı. İşte o organizasyon:

Sözkonusu paylaşımlar: