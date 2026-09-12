Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalga operasyon: 7 ilde 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gülistan Doku soruşturmasında delillere müdahale edildiği iddiasıyla aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKA’nın aktardığına göre Erzurum başsavcılığı aralarında emekli ve görevdeki emniyet personelinin de olduğu 11 kişi için 7 ilde gözaltı kararı verdi.

Şüpheliler "soruşturma sürecine müdahale etmek ve delilleri karartmakla" suçlanıyor.

Ne olmuştu?

Dersim'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku’nun ailesi, 6 Ocak’ta polise kayıp başvurusunda bulundu.

Gülistan Doku’nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği saptandı. Aramalarda hiçbir ize rastlanılmadı.

Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınının incelenmesi sonucunda Doku’nun 5 Ocak’ta öğle saatlerinde valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov’la görüştüğü, ardından bir minibüse bindiği görüldü, ancak nerede indiği saptanamadı.

Abakarov gözaltına alınıp adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Doku’nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü’nü yakından gören Munzur Üniversitesi’ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildi. Yine viyadüğü gören bir kameranın 3,5 saatlik flu görüntüsü de netleştirilemedi.

Doku’nun kaybolmadan önceki gece Abakarov’un evine girerken KGYS’de görüntülendiği, ancak ertesi gün kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansıdı.

Soruşturma geçtiğimiz aylarda yeniden başlatıldı, önce eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve Abakarov dahil 16 kişi, ardından 11 kişi daha tutuklandı.

Tutuklu bazı isimler şöyle:

Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel

Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel

Eski polis Gökhan Ertok (Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia ediliyordu)

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir (hastane kayıtlarını sildiği iddia ediliyordu)

Eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı

Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov

Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer

Zeinal Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer

Tuncay Sonel’in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu

Korucu Fatih Özmen

Bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca

Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel

Soruşturmanın kırmızı bültenle aranan firari şüphelisi Umut Altaş’sa ABD’de gözaltına alındı.

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