Gülistan Doku soruşturması: Valinin oğlu 'tanımıyorum' dedi, yeraltı taraması gizli tanığı doğruladı

Tam 6 yıldır üstü kapatılan Gülistan Doku soruşturmasında sadece üç gün içerisinde birçok detay kamuoyuyla paylaşıldı ve 10 kişi tutuklandı.

Tutuklananlardan biri de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel.

Dosyaya giren bir itiraf videosunda Sonel'in "Kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım" dediği iddia edilmişti. Sonel'in ifadesi ortaya çıktı.

'Gülistan'ın adını basından duydum'

Gülistan Doku'yu tanımadığını savunan Sonel, "Herhangi bir yerde herhangi bir şekilde görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişim olmadı. Sadece kaybından sonra herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım" dedi.

Gülistan Doku'ya tecavüz ettiği iddialarını da reddeden Sonel, "Hiçbir bilgim ve ilgim yoktur" dedi. Doku'yu hamile bıraktığının sorulması üzerine Sonel, “Böyle bir durum söz konusu bile olamaz, öyle bir durum varsa ispatlasınlar” beyanında bulundu.

Gülistan Doku’nun sosyal medya hesaplarındaki verilerin silinmesiyle ilgili, "Böyle bir şey mümkün değildir, benim veya bir yakınımın ilgisi yoktur" yanıtını verdi. SIM kart ile ilgili de hiçbir bilgisi olmadığını ileri sürdü.

Aracında Uzi veya Akrep veya MP5 tarzı silah bulundurduğu öne sürülen Sonel, "Bahsettiğiniz silahlar ne bende ne aracımda asla bulunmamıştır. Benim airsoft merakım vardır" diye konuştu.

Yeraltı taramaları gizli tanığı doğruladı

Sonel'in ifadesine karşın savcılık, olaya dair ulaştığı bilgileri şu şekilde aktardı:

Dosyada mevcut gizli tanık beyanına göre şüphelinin maktuleyi yanında diğer şüpheli Umut Altaş da olduğu halde öldürdüğü, olay yerine koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu çağırdığı. Şükrü'nün cesedi alarak Tunceli ili Pertek İlçesi Koçpınar Köyünde bulunan mezarlığın yanındaki ağacın altına gömdüğü ancak yaklaşık 1-2 yıl önce cesedinin yerinin değiştirildiği...

Gizli tanığın ifadeleri üzerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, cesedin gömüldüğü iddia edilen bölgede teknik bir inceleme başlattı. 12 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda, yeraltı görüntüleme cihazı kullanılarak bölge tarandı. Gizli tanık ifadesini doğrulayan bu teknik taramaya dair sevk yazısında şu ifadeler kullanıldı:

Uzman kullanıcının gizli tanığın beyanında geçen mezarlığın yanında bulunan büyük ağacın altındaki noktada daha önceden kazı yapıldığı ve boş olduğu, cesedin gömüldükten sonra tekrar çıkartılarak başka yere nakil yapılmış olabileceği yönünde değerlendirme yapılması üzerine cihazla bu bölgenin tarandığı...

Uzman ekiplerin yaptığı tarama sonucunda, belirtilen alanda daha önce bir defin işleminin gerçekleştiği ve sonrasında bu alanın boşaltıldığına dair bulgulara rastlandığı kaydedildi. Raporda, boşlukta meydana gelen kimyasal değişimlerin silah veya çanta gibi nesnelerden kaynaklanabileceği değerlendirmesi yer aldı.

Savcılık, teknik raporun tanık beyanlarını destekler nitelikte olduğunu vurgulayarak Sonel hakkında tutuklama istedi.