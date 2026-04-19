Gülistan Doku soruşturması: Valinin gözaltı süresi uzatıldı, eşi için de tutuklama talep edildi

Tam 6 yıldır üstü kapatılan Gülistan Doku soruşturmasında sadece üç gün içerisinde birçok detay kamuoyuyla paylaşıldı ve 10 kişi tutuklandı.

Tutuklananlardan biri de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel.

Vali Sonel ise 17 Nisan'dan bu yana sorguda. Bugün, Sonel’in gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

Erzurum’da tutulan Vali Sonel'e “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamaları yöneltiliyor.

Bugün 15.30'da başlayacak olan kabine toplantısında konunun gündeme getirilmesi bekleniyor.

Anne Sonel için de tutuklama talep edildi

Doku ailesinin avukatı savcılığa başvurarak Tuncay Sonel ve eşinin tutuklanmasını talep etti.

Gülistan’ın ablası Aygül Doku, şöyle konuştu:

Aile avukatımız, Mustafa Türkay Sonel katilin annesi ve örtbasçı babası Tuncay Sonel’in eşi hakkında da tutuklama talebinde bulunmak üzere başsavcılığımıza dilekçesini gönderdi. Çünkü o katil ve tecavüzcünün annesi de oğlunun kızımızı öldürdüğünü biliyordu. Bu yüzden aile avukatımız tutuklanması için başvurusunu yaptı. En ağır şekilde müebbet almalarını istiyoruz, adalete inanıyoruz.

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Dersim'e gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

Baraj gölünde yapılan aramalarda Doku'ya ait iz bulunamayınca, Ekim 2022'de arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

Ancak aile kızlarını aramaktan vazgeçmedi.

Doku'nun ailesi de Ocak 2024'te avukatları aracılığıyla, dosyanın baş şüphelisi ve adli kontrolle serbest bırakılan Zaynal Abakarov'un tutuklanması ve o dönem dosyayı yürüten asayiş biriminde görevli olan, ardından görevden ihraç edilen polis memuru babası Engin Yücer'in şüpheli sıfatıyla dosyaya girmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Aile ayrıca dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında baş şüphelinin yurt dışına kaçırılmasının bilgisi dahilinde olduğu iddiasıyla görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçlamasıyla Elazığ’da gözaltına alındı ve Erzurum’a sevk edildi. İçişleri Bakanlığı Sonel’i görevden uzaklaştırdı. Vali’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, cinayet ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı.

Vali’nin yakın koruması Şükrü Eroğlu delilleri karartma suçundan tutuklandı. Hastane kayıtlarının silinmesi iddiasıyla eski Başhekim Dr. Çağdaş Özdemir Bursa’da gözaltına alındı. ABD’de bulunan şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten süreci başlatıldı.

Soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

Dosyaya giren bir video kaydında, Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan’ı hamile olduğu için silahla vurarak öldürdüğü iddia edildi.