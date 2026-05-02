Gülistan Doku soruşturması: 'K tipi kamera görüntülerini kim sildi?'

Dersim’de altı yıldır soruşturmasının üstü kapatılan Gülistan Doku'nun kaybına ilişkin çalışmalar ailenin yıllar süren mücadelesi sonrası derinleştirilmiş, üniversite öğrencisinin dosyası cinayet soruşturmasına çevrilmişti.

Soruşturmaya ilişkin Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Çimen, sosyal medya hesabından, kenti gören "K tipi" kameraları kimin sildiğini sordu.

Gülistan Doku dosyasında tüm kenti gören K tipi kameralarının görüntülerini kim soruşturma dışı bıraktı? K tipi kamera görüntüleri kimin tarafından silindi?

'Gizliliği kapsamayan bilgilere erişemiyoruz, başa mı döndük?'

Avukat Ali Çimen, dün yaptığı paylaşımda da gizlilik kararı kapsamında olmayan şüpheli ifadeleri ve bilirkişi raporlarına erişmek için yaptıkları çok sayıda yazılı başvurunun cevapsız bırakıldığını belirtmişti.

"Gülistan Doku’nun maktulü olduğu suç soruşturmaları Tunceli ve Erzurum Başsavcılıklarınca yürütülmektedir. Bu dosyalarda gizliliği kapsamayan şüpheli ifadeleri ile bilirkişi raporlarına erişim talebimiz yaptığımız birden fazla yazılı başvuruya rağmen yanıtlanmamaktadır. Şüphelilere verilen ifade tutanakları maktul vekiline verilmemektedir. Bu uygulama kamuoyunda mevcut olan, dar ve sınırlı bir yargılama yapılacağına yönelik endişeyi artırmıştır. Yine yanıtlanmayan talepler, başa mı döndük?" diye yazmıştı.