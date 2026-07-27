Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Sonel farklı suçlardan da tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok farklı suçlardan bir kez daha tutuklandı.

Sonel, Eroğlu ve Ertok jandarma tarafından öğle saatlerinde Erzurum Adalet Sarayı'na getirildi. Gülistan Doku soruşturması tutuklusu 3 şüphelinin burada cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri yeniden alındı.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sorgulanan şüphelilerin "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme veya değiştirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "nitelikli yağma" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Savcılık açıklaması

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada soruşturmada yeni delillere ulaşıldığı belirtilmiş ve cezaevinde olmayan 2 kişinin daha yakalandığı aktarılmıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 3'ü halen dosya kapsamında tutuklu toplam 5 şüpheliye yönelik Ankara'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, cezaevinde bulunmayan 2 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişiler 14 Nisan'da, Vali Sonel ise sonraki günlerde gözaltına alınmıştı.

Tuncay Sonel "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "resmi belgeyi yok etme veya gizleme", "suç delillerini gizleme, değiştirme, yok etme" suçlarından tutuklanmıştı. Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından da açığa alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Vali Sonel hakkındaki soruşturma ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesindeki, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki Erzurum'da devam ediyor.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri ve özel haberlerimizi kaçırmayın.