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Gülistan Doku dosyasında 'delil karartma' operasyonu: Emniyet müdürü dahil 18 kişiye gözaltı

2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, delillere müdahale ettikleri şüphesiyle 15 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, amir ve başkomiserin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 27.07.2026 , 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 , 13:30

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonda, büyük kısmı polis olan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürü, amir, başkomiser...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. 

Gürlek, "Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

Operasyonların Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya’da eşzamanlı düzenlendiği öğrenildi.

Operasyonda birer emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis memuru, bilgisayar işletmeni, 10 polis memuru ve üç emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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