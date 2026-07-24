Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketinin sahibi tutuklandı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.

Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ve eski güvenlik korucubaşı Y.A. bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Aca, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma” ile “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarıyla tutuklandı.

Aca’nın tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14’e yükseldi.

Handan Sonel ile eski güvenlik korucubaşı Y.A’nın savcılıktaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İkinci operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında 21 Temmuz’da Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eşzamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlarda Handan Sonel ve Mehmet Aca’nın yanı sıra üç doktor, bir hemşire, bir bilgi işlem görevlisi, beş veri giriş personeli, bir iş insanı ve iki güvenlik korucusu olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve bazı kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.