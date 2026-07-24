Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi Handan Sonel tutuklandı

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Sonel’in, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

Bilişim şirketinin sahibi de tutuklandı

Sonel’le birlikte adliyeye sevk edilen bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca da tutuklandı.

Aca’nın, Gülistan Doku’nun SIM kartında işlem yaptığı ve karttaki verileri sildiği ileri sürülen eski polis Gökhan Ertok’un çalıştığı şirketin sahibi olduğu belirtildi.

Mehmet Aca hakkında “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma” ile “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarından tutuklama kararı verildi.

Eski güvenlik korucubaşı Y.A’nın savcılıktaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İkinci operasyonda gözaltına alınmıştı

Handan Sonel, 21 Temmuz’da Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya ve Dersim’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda Sonel’in yanı sıra Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, üç doktor, bir hemşire, bir bilgi işlem görevlisi, beş veri giriş personeli, bir iş insanı ve iki güvenlik korucusu hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve çeşitli kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor. Doku ailesinin 6 Ocak 2020’de yaptığı kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmalarında bugüne kadar sonuç elde edilemedi.

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