Doku dosyasında tutuklu valinin telefonu açıldı: Kendisini eleştiren yurttaşı dövdürmek için eski polise para vermiş

Altı yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni operasyonlar başlatılmış, 3 günde 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonları tetikleyen, tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunun açılması oldu.

Söz konusu telefonda, Gülistan Doku soruşturması dışında da birçok suç unsuru tespit edildi. Dosyaya giren mesaj kayıtlarına göre valinin, kendisi hakkında eleştiri yapanları dahi hedef aldığı ortaya çıktı.

Ters kelepçeli fotoğrafa teşekkür etti, para gönderdi

Halk TV’deki habere göre vali, 31 Ekim 2021’de WhatsApp’tan, kendisi hakkında sosyal medyadan eleştiri yapan bir vatandaşın kullanıcı hesabını, eski polis olan Gökhan Ertok’a yolladı.

Mesajına "İvedi lazım bu pislik kimse" notunu düşen valiye, Ertok “Emir anlaşıldı sayın valim” cevabını verdi.

Ertok, IP ve adres bilgilerini tespit ettiğini ve beraberindeki polislerle birlikte vatandaşın evine gittiğini söyledi. Ayrıca kanlar içerisindeki bir kişinin ters kelepçeyle yere yatırıldığı, yanına da tabancanın bırakıldığı bir fotoğraf yolladı.

Ertok, valiye, “Şahsı dün gece mevcutlu tutup bu sabah savcılığa çıkardık. Cep telefonunu kopyaladık. Ön ve arka kamerayı izleyebiliyoruz. Evine mutfak ile odasına iki adet böcek yerleştirdik, bir süre takip edeceğiz” mesajını gönderdi.

Vali ise “Teşekkür ederim kardeşim” diye karşılık verdikten sonra koruma polisi Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok’a 5 Kasım 2021’de 20 bin lira gönderdi.

'Para için uydurdum' dedi

Tutuklu polis Gökhan Ertok, Gülistan Doku’nun telefon kayıtlarının silinmesinde başrol oynayan isimler arasındaydı.

İfadesinde vali ile arasındaki diyaloğu doğrulayan Ertok, olayın gerçek olmadığını, para almak için valiyi kandırdığını iddia etti:

Vali’nin bana para gönderdiği tespiti doğrudur. Bunun sebebi de yazışma silsilesinden anlaşılmaktadır. Tuncay Sonel’in benden isteğini yerine getirdiğim için bana para gönderdi. Ama benim Tuncay Sonel’e yazdığım hususlar hayal ürünüdür. Bu yöntemle para aldım. Kendisi gönderdiğim yazılara, fotoğraflara ve mesajlara inanıyordu. Bu mesajlardan sonra bana ‘Neden böyle yaptınız, neden kanun dışına çıktınız’ şeklinde herhangi bir tepki göstermedi.”

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