Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Dersim'de 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma kapsamında düzenlene operasyonlara bir yenisi eklendi.

Tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu Ankara'da 2 kişi daha gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün de 6 kentte eşzamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında Sonel'in eşi ile hastane çalışanlarının da aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Eski vali ve oğlu da tutuklanmıştı

Soruşturmanın Nisan ayında yeniden hız kazanmasının ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu ve Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Tuncay Sonel hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “bilişim sistemindeki verileri bozma veya yok etme”, “kişisel verileri hukuka aykırı biçimde ele geçirme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Gökhan Ertok ise Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine Tuncay Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürmüştü. Ertok, Doku’nun sosyal medya hesabına hukuksuz biçimde eriştiğini kabul etmişti.

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