Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon: Eski Vali Sonel’in eşi dahil 15 kişi gözaltında

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla altı kentte eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

Hastane çalışanlarının da aralarında olduğu 10 kişi gözaltında

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Elazığ, Malatya ve Tunceli’de operasyon yapıldı.

Operasyonda üç doktor, bir hemşire, bir bilgi işlem görevlisi ve beş veri giriş personeli olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların, Doku’nun kaybolduğu döneme ait hastane kayıtları ve bu kayıtlara yapılan müdahaleler hakkındaki iddialarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de daha önce hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Eski Vali Sonel’in eşi de gözaltında

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara, İstanbul ve Tunceli’de düzenlenen ikinci operasyonda ise beş kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında soruşturma kapsamında tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de yer aldı.

Operasyonda ayrıca Gülistan Doku’nun cep telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve iki güvenlik korucusu gözaltına alındı.

Böylece sabah saatlerinde düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınanların sayısı 15’e yükseldi.

Hakkında daha önce gözaltı talebinde bulunulmuştu

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, nisan ayında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Handan Sonel hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verilmesini istemişti.

Başvuruda, olay tarihinde Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in Gülistan Doku’nun kaybedilmesi ve sonrasında yaşananlardan haberdar olmamasının “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu savunulmuştu.

Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildiği daha önce bazı basın kuruluşlarınca duyurulmuş, ancak kararın varlığına ilişkin çelişkili haberler yayımlanmıştı.

Eski vali ve oğlu da tutuklanmıştı

Soruşturmanın nisan ayında yeniden hız kazanmasının ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu ve Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Tuncay Sonel hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “bilişim sistemindeki verileri bozma veya yok etme”, “kişisel verileri hukuka aykırı biçimde ele geçirme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Gökhan Ertok ise Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine Tuncay Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürmüştü. Ertok, Doku’nun sosyal medya hesabına hukuksuz biçimde eriştiğini kabul etmişti.

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