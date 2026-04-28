Gülistan Doku soruşturması: Dönemin İl Emniyet Müdürü ifade verdi

Dersim'de 5 Ocak 2020’den bu yana kaybının üstü örtüldüğü ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi ve İçişleri Bakanlığı Müfettişi Tuncay Sonel’in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Sonel, 17 Nisan'da açığa alınmıştı.

“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından tutuklanan Sonel, bir üst mahkemeye başvurarak tutukluluğuna itiraz etti.

Yılmaz Delen ifadeye çağırıldı

Milliyet'in haberine göre, Sonel'in Vali olduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifadeye çağırıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada tanık olarak ifadesine başvurulan Delen, görev yaptığı Yalova’dan Erzurum’a giderek 4 saat ifade verdi. Tunceli’de 2019-2021 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Delen, 23 Ocak 2026’da Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanmıştı.

Abarakov’un üvey babasının ifadesinde adı geçmişti: 'Belek’te bir otele yerleştireceğiz, kimsenin haberi olmayacak'

Delen’in ismi soruşturmada ilk kez Gülistan’ın eski erkek arkadaşı ve tutuklanan Zaynal Abarakov’un üvey babası eski polis Engin Yücer’in ifadesinde geçmişti. Yücer ifadesinde, Delen’in Elazığ’daki evine gittiğini belirterek, şu bilgileri aktarmıştı: