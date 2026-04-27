Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane çalışanı serbest bırakıldı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem bölümü çalışanları Burçin Y. ve Yücel E. sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.Y. ve Y.E, güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Y.E. hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, B.Y. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmanın 6 yıl boyunca örtbas edildiği ortaya çıkmıştı.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınmış, 12'si tutuklanmıştı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, yurtdışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Öte yandan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmış ve Erzurum'daki ifade işlemleri tamamlanmıştı.