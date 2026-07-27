Gülistan Doku cinayeti sanığı, emekçi düşmanı, Sedat Peker dostu

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kritik tutuklamalar gerçekleşti. Eski Vali Tuncay Sonel’in eşinin yanı sıra Doku’nun telefonunda dijital işlemler yapıp temizleyen Gökhan Ertok’un çalıştığı Aca Bilişim şirketinin sahibi Memet Aca savcılık ve hâkimlik sorgularının ardından “bilişim sistemindeki verileri bozma veya yok etmeye azmettirme” ile “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme” suçlarından tutuklandı.

Gülistan Doku cinayetinin kritik isimlerinden olan Aca, işlerini İstanbul Esenyurt’taki bir plazadan yürütüyor. Burada Samimi Haber isimli bir internet sitesi yöneten Aca zaman zaman önemli isimlerle çalıştı. Site sık sık işten çıkarmalarla gündeme gelirken soL Haber’in edindiği bilgilere göre Aca, birçok çalışanına sigorta yapmayıp maaş ödemelerini de kurumsal hesap yerine ya muhasebecisinin hesabından ya da elden yapıyor. Hatta Aca’nın şirketine Ekim 2025’te SGK tarafından inceleme başlatıldığı da edinilen bilgiler arasında. Samimi Haber sitesi bir süredir kapalıyken sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlara devam ediyor.

Sedat Peker ile dost

Aca’nın Sedat Peker ile ilişkileri de dikkat çekiyor. Peker ile video çekmesinin engellendiği günlerde görüntülü görüşen Aca bu durumu çalışanlarına karşı da kullanıyor. Edinilen bilgilere göre çalışanlarının maaşlarını ödemeyip işten çıkartan Aca parasını isteyenleri de Sedat Peker ile tehdit ediyor. Eski bir çalışan sosyal medya hesabında Aca tarafından ailesiyle tehdit edildiğini yazarken başka bir çalışan ise yaşadıklarını sosyal medyada şu sözlerle anlatıyor:

Personellerine maaş vermeyen. Yaptığı toplantıda bana birşey olmaz uğraşıp durursunuz diyen. Toplantı sırasında @sedat_peker arayıp hoparlöre alıp göz dağı veren kansızın biri. Savcılığa kadar gidip tehdit edildim dedim kavuşturmaya yer yok kararı verdiler. Ölmemiz mi lazım?”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanıyla temel atma töreni

Aca, internet sitesinin yanısıra inşaat projeleriyle de dikkat çekiyor. Erzurum’da Palandöken Dağı’na 25 km uzaklıkta Aziziye İlçesinde Aca Termal Otel isimli tesis inşaatı sürdürüyor.

İnşaatla ilgili haberler başta Erzurum’un yerel haber siteleri olmak üzere birçok sitede haber oldu. 40 bin m2’lik alana kurulan tesiste 100 oda ve 160 yatak kapasitesi ile 8 suit ve 1 kral dairesi yapılacak. Samimi Haber çalışanlarına maaşlarını ödemeyen Aca, gelen paraları Erzurum’daki inşaata yollamış. Tesisin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Kasım Gülpınar, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AKP MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay İlker Şimşek, MHP İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik de katıldı. İnşaatı Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Erkonut üstlendi. 2023’te temel atma töreni yapılan inşaatın 2024’te tamamlanması planlanıyordu, ancak inşaat durdu. Erzurum medyasında yer alan haberlere göre Aca’dan alacağı olan Erkonut, 17 Kasım 2025’te icra takibi başlattı.

Sekmen ile Aca, inşaat projesi açılışı haricinde de bir araya geliyorlar. Sekmen 18 Aralık 2017’de Aca ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı:

Şehrimizde saha gezisi ve iş yeri ziyaretlerine devam ediyoruz. Bugün de Erzurumlu iş adamı Mehmet Aca kardeşimizi yeni açtığı iş yerinde ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik.”

'Kırmızı halılarla ağırlanan...'

Bürokrasiyle ilişkileri güçlü olan Aca sık sık il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla da yan yana geliyor. Aca memleketi Erzurum’daki haber sitelerinde de geçmişte sık sık haber oldu. Bu sitelerden biri olan Gazete Güncel’de yer alan haberde Aca’nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ile yakın fotoğraflar verdiği anlatılıyor. Haberde şu ifadeler yer alıyor:

Aca’nın hemen yanında poz veren siyasiler, belediye başkanları, bakanlar, valiler, kaymakamlar, hatta rütbeli askerler ve emniyet müdürleri... Kapucu, hemşehrisi Aca'nın bir anda nasıl devletin ‘en üst düzeyinde’ ağırlanan, kırmızı halılarla karşılanan bir figür haline geldiğine dikkat çekiyordu. O günkü yazısında yükselen çığlık bugün hala geçerli: ‘Aca'nın bunlarla bağı neydi?’ ve ‘Devlet protokolü, neden bu ismin önünde el pençe divan duruyordu?’ Sadece Erzurum’la da sınırlı kalmıyor; şehir şehir, kapı kapı geziyor. Bakanlar, milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez yöneticileri, müsteşarlar, genel müdürler, valiler, emniyet müdürleri, kaymakamlar ve hakimlerle kare kare fotoğraflar çektirip bunları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.”

Yine aynı sitede 24 Şubat 2022’de yer alan “ACA'nın maskesi düştü, PANİKLEDİ!” başlıklı bir köşe yazısında Aca için şu ifadeler kullanılıyor:

2011 yılında ‘Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılıkla’ suçlandığını… Hakkında dava açıldığını… Tam üç kere ‘Borçlunun Ödeme Şartını İhlal’ ile suçlandığını… Her üçünden de mahkûmiyet kararı aldığını… Basit tehditle suçlandığını… Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ile suçlandığını… Bilmiyorlardı. Bazı siyasilerimiz işte bu arkadaşa kol kanat gerdi.”

Aca, hakkındaki iddiaları yaptığı açıklamalarla reddederken site yöneticileri ve yazarları hakkında davalar da açtı.

AKP Grup Toplantısında

AKP ile de yakın ilişkiler kuran Aca, özellikle AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile iyi ilişkilere sahip. Hatta ikili 2023 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ndeki "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına birlikte katılmış, rektörlük makamını ziyaret etmiş, beraber fotoğraf vermişler.

Aca’nın yakın ilişkisi olan isimlerden birisi de Eski AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir. Aydemir’in 28 Şubat 2017’de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Aca, AKP Grup toplantısında görülüyor. Bir dönem korumalarla gezen Aca 12 Mayıs 2017’de ise Erzurumspor-Amedspor maçında protokolde görülüyor.

Sanat dünyasıyla sıkı fıkı

Siyasetle çok yakın ilişkileri olan Aca’nın sanat dünyasıyla da arası iyi. Şafak Sezer ve Berdan Mardini ile sık sıkı bir araya gelen Aca, ikiliyle çekildiği bir fotoğrafı “Üç kardeş buluştuk Şafak Sezer, Berdan Mardini ile birlikte güzel bir akşam” sözleriyle paylaştı. Aca bir başka karede de sanatçı Ali Sürmeli ile akşam yemeğinde buluşup hasret giderdiklerini yazıyor.