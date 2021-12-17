Gülen'in 'yelpazecisi' gözaltına alındı

Fethullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan Adem Zengin'in İzmir’de gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalamaya ilişkin edinilen bilgide, kişinin farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gördüğü yönünde istihbarat bilgisinin alındığı ve yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin’in gözaltına alındığı bildirildi.

DHA’da yer alan habere göre, ortaya çıkan bir videoda Gülen'in hemen yanında oturan Zengin'in Fethullah Gülen’in bayılmaması için gözyaşları içerisinde elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı ortaya çıkmıştı.