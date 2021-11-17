'Fethullah Gülen zehirlendi, çiftlikte bir kişi intihar etti' iddiası

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fethullah Gülen'in son halini gösteren bir kare paylaşılmış ve sağlık sorunları yaşadığı belirtilmişti.

OdaTV'de yer alan bir habere göre, Fethullah Gülen dün gece zehirlendi. Pensilvanya’daki çiftlikte bulunan mollalardan birinin de intihar ettiği iddia edildi.

Habere göre örgüte konuşmama talimatı verilirken, çiftliğe giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

Cemaatçi isimden açıklama

Cemaatçi Emre Uslu da sosyal medya hesabından Gülen'le ilgili açıklama yaptı."Gülen öldü diye yaygara yapıyorlar. Son derece sağlıklı ve iyi" diye yazan Uslu'nun paylaşımı şöyle:

"OdaTV ve Havuz fareleri Fethullah Gülen'i görmeyi özleyince Gülen öldü diye sıkıyor. Cemaatçiler de adamın videosunu çekip yayınlıyor. Dertleri şu: RTE'nin ağır hastalığı konuşulmasın diye Gülen öldü diye yaygara yapıyorlar. Benim kaynaklar Gülen son derece iyi ve sağlıklı dedi."