Gülencilerin çaldığı sorularla ilgili operasyon: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ yani Gülen Cemaati tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ve YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

20 şüphelinin suçlandığı başlıklar şunlar oldu:

"Suça konu sınavlarla ilgili olarak düzenlenen olağandışılık analiz raporlarında belirtilen kriterlerin bir kısmını taşımak, örgüt evlerinde ve/veya örgütün çalışma evlerinde kalmak, söz konusu sınav sorularını almak/dağıtmak, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatı bulunmak, meslek veya üniversite birlikteliği olan şahıslarla örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama yöntemiyle haberleşmek gibi deliller/beyanlar bulunan, çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarinda çalışma veya ihraç kayıtlarının olması."

Erdoğan soruların çalınmasına tepki gösterenlere çatmıştı

2011 YGS’de şifre skandalı yaşanması üzerine başta hükümet ve ÖSYM yetkilileri, binlerce lise öğrencisi, veli, öğretmen tarafından günlerce protesto edilmişti. Başında şifrelemeyi reddeden ÖSYM bile bir süre sonra bir şifre olduğunu itiraf etmesine rağmen, herhangi bir devlet yetkilisi istifa etmeye gerek görmemiş, Erdoğan yine medyaya yüklenmişti. Milliyet gazetesinden Abbas Güçlü isim verilmeden Erdoğan tarafından "Mensubu olduğu yayın organının televizyonunda da köşesinde de sürekli bu işi takip etti. Maşeri vicdanda mahkum olacaktır. Gelecekte de bedelini çok ağır ödeyecekler tabi" cümleleriyle tehdit edilmişti.

Yaşanan skandalı “Burada da yine medya var. Medya da da bunu kimlerin sürüklediğini biliyorsunuz. İşi gücü bu" şeklinde değerlendiren Erdoğan binlerce lise öğrencisinin tepkisini görmezden gelerek, eylemleri ”illegal örgütlerin” yönlendirmesi olduğunu ifade etmiş ve “Biz de kalkarız onların karşısına 5 bin, 10 bin tane genci koyarız” tehdidini dile getirmişti.

Şifre skandalına karşı örgütlenen öğrenciler, tüm illerde protesto yürüyüşleri düzenlemiş, "İmamın hırsızı gençlikten elini çek!" sloganları atılmıştı.