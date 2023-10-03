Gülencilere 13 yıl sonra operasyon: Askeri Liselere Giriş sorularını çalmışlardı

2010 yılındaki Askeri Liselere Giriş Sınavı’ndaki sorularının cemaat üyelerine dağıtılmak için çalınması ve sınavda usulsüzlük yapılması sebebiyle yürütülen soruşturmada operasyon başlatıldı. Soruların çalınmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2016 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarına ilişkin tespit edilen usulsüzlükler sebebiyle 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Suçlamalar arasında; mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılması, mülakatları cemaat üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanması var. Mülakata katılan ve girdiği mülakatta avantajlı kazanan konumunda bulunan aday ya da eski askeri öğrenci sıfatını taşıyan kişiler de operasyon kapsamında olanlardan.

13 yıl sonra Ankara merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 4 şüpheli hakkında, 3 Ekim tarihinden itibaren operasyon yapılmasına ve gözaltı işlemi yapılmasına karar verildi.

Bir başka Gülen Cemaati operasyonu daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun gerçekleştirdiği bir diğer operasyon, Kara Kuvvetleri Komutanlığı içine sızan cemaatçilere yönelik. Operasyon "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmaya ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan “sivil imamlar”a yapıldı.

Biri “mahrem imam”, biri daha önce ihraç edilmiş binbaşı, sekizi ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 10 şüphelinin, 3 Ekim tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.