Güldür Güldür'de 'ekonomik krizi yurt dışında arayan medya' skeci

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da ekonomik krizi yurt dışında arayan medya kanallarındaki haber programları tiye alındı.

"Almanya ve İngiltere'de yüksek enflasyon"un konu edildiği programda haber sunucusunun Almanya'dan naklen bağlandığı muhabir "Almanya'da durum çok kötü, hayat pahalılığından insanlar bisiklete biniyor. Doğru düzgün maaş alamıyorlar" dedi.

Muhabirin "Almanya'da enflasyon yüzde kaç" sorusuna "Yüzde 5" yanıtı vermesinin ardından sunucunun verdiği tepki izleyenleri güldürdü.

Programda, muhabirin "Bana kuyruk bul çek dediler" ifadelerini kullanmasıyla da bu kanalların yaptığı kurgu haberlerle de dalga geçildi.