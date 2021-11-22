Gülcan Altan Ses Tiyatrosu'nda dinleyicileri ile buluşuyor

“Hem aşk, hem özgürlük, hem barış, hem hayat…

Yüreğinizi burkar önce ve sonra kardeşliği, direnmeyi ve sevmeyi anlatır sesiyle.

Kendinizi büyülü bir hikâyede bir ıhlamur ormanında hissedersiniz.”

Orhan Aydın

Gülcan Altan aşkın ve özgürlüğün şarkıları ile İstanbul'da Ses Tiyatrosu’nda dinleyicileri ile buluşuyor.

Altan’ın repertuvarında, esin kaynağını mitolojiden alan şarkılar ve Anadolu halkları şarkılarının yanında, daha önce yayınladığı albümlerindeki parçalar da yer alıyor.

Konser 18 Aralık Cumartesi saat 21.00'de.

Biletler Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sitesinden temin edilebilir.

Gülcan Altan kimdir?

Gülcan Altan müziğe, ilkokul yıllarında öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı. Üniversitenin ilk yıllarında profesyonel olarak şarkı söylemeye başlayan Altan, kendi grubuyla yaptığı çalışmalar dışında birçok orkestrada solist olarak çalıştı ve çeşitli müzisyenlere sesiyle eşlik etti. 2001 yılında dereceyle girdiği İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nı 2005 yılında birincilikle bitirdi ve ardından Yeditepe Üniversitesi’nde yüksek lisans programını tamamladı. Gülümser, Gunef, Bir Ömür Bize Yeter ve Devrim Şarkıları adlı dört solo albüm yayınlayan ve birçok single çalışması olan Gülcan Altan, birçok ülkede konserler vermeye devam etmekte, kendi şarkılarının yanında halk müziği üzerine çalışmalar yapmaktadır.