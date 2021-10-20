Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı, vekillerin ofisleri ateşe verildi

Guatemala medyası La Prensa'ya göre, başkentin tarihi merkezinde bir araya gelen emekli askerlerin başlattıkları yürüyüş, günün ilerleyen saatlerinde polisle çatışmaya dönüştü.

Gösteriler devam ederken eylemciler Kongre'nin giriş kapılarını kırarak binaya zorla girdi. Kongre binasını iki saat boyunca işgal eden eylemciler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı da yaktı.

Kongre'dekiler tahliye edildi

Sputnik'in haberine göre, Ulusal Umut Birimi Partisi milletvekilli Carlos Barreda yaptığı açıklamada, "Kongre'de kapana kısılmış meslektaşlarımız var. Güvenlik güçleri, acilen duruma müdahale etmeli" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Guatemala Cumhuriyeti Kongresi'nde mahsur kalan personelin tamamının tahliyesinin sağlandığı bildirildi.

Bakanlık protestocuların bazılarının gözaltına alındığını açıkladı.