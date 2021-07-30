Guatemala'da hükümet karşıtı kitlesel gösteriler başladı

Guatemala'da ülkenin neoliberal Devlet Başkanı Alejandro Giammattei hükümetinin istifası talebiyle kitlesel eylemler başladı. Ülkede büyük otoyolları kapatan eylemcilerin tepkileri özel olarak Başsavcı Consuelo Porras ve Devlet Başkanı Alejandro Giammattei üzerinde toplanmış durumda. Eylemler ülkedeki yolsuzluğu soruşturan özel savcı Juan Francisco Sandoval'ın sürgüne yollanmasını takiben ateşlendi.

Yerli, işçi, çiftçi ve öğrenci örgütleri de dahil olmak üzere çok sayıda muhalefet hareketi ve partisi, başkentte ve ülke genelinde 60'tan fazla buluşma noktasında, bazılarının 'Çokuluslu grev' olarak adlandırdığı bir eylem düzenledi. Yerli hareketlerinden yetkililer Perşembe günü bir çağrı yayımlayarak halkı, hükümeti ve onun yolsuzluğunu ve devletin aleni kötü yönetimini reddetmek için sokaklara çıkarak grevi desteklemeye çağırdı.

Protestolar öncesinde 24 Temmuz'da Maya, Garifuna ve Xinca halklarının temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve öğrencilerin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantı sırasında, 48 Kantonun liderleri, Başsavcı Consuelo Porras'ın iki gün içinde istifasını sunmaması halinde greve gideceklerini söylediler.

Sekiz ay önce, neoliberal sağlık ve eğitim kesintilerinin geniş çapta reddedilmesine rağmen Guatemala Kongresi'nin 2021 bütçesini onaylamasına ve Devlet Başkanının bütçeyi veto etmeyi reddetmesine karşı büyük protestolar düzenlendi. Guatemala Devlet Başkanı, sadece bir buçuk yıldır görevde ancak ülke içinde şimdiden büyük tepki topladı.

Comité de Unidad Campesina (Köylü Birlik Komitesi, CUC) Genel Koordinatörü Daniel Pascual Hernandez, ülkedeki toplumsal hareketlerin sokaklara dökülmesi hakkında şu yorumda bulundu

“Burada birçok genç, bilinçli erkek ve kadının yolsuzluğa ve cezasızlığa karşı olduklarını ve doğrudan Consuelo Porras, Alejandro Giammattei ve hükümetinin istifasını talep ettiğini görmek bir zevk. Bu zaten ulusal düzeyde grev yapan ama çok daha fazla güç ve enerji gerektiren ulusal bir seferberlik. Ana hedef, Consuelo Porras ve Alejandro Giammattei'nin istifası, bu nedenle buradan, başkentin 2. ve 1. bölgesinden, Cuca, Waqaq Qiej Sosyal ve Halk Meclisi'nden meslektaşlarımıza içten bir selam gönderiyoruz. İleri, yoldaşlar!”

23 Temmuz'da Porras, Sandoval'ın Cezasızlığa Karşı Özel Savcılık Bürosu (FECI) başkanlığı görevinden, gücünü kötüye kullandığı ve "seçici adalet" uyguladığı bahaneleriyle alındığını duyurdu. Sandoval ise Giammatei ve yönetimindeki bazı üst düzey yetkililerle bağlantılı yolsuzluk davalarını araştırdığı için kovulduğunu beyan etti. Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'yse yolsuzluğa karıştığını yalanladı.

Guatemala'da son yıllardaki en büyük hükümet karşıtı miting, protestocuların bütçe onayını takiben kongre binasını ateşe verdiği Kasım 2020'de gerçekleşmişti.