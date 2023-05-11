The Guardian: Türkiye'de seçimler bazılarının umduğu değişimi getirmeyebilir

Seçimlere 3 gün kala yurt dışındaki basın kuruluşlarının Türkiye analizleri devam ediyor.

The Guardian'ın diplomasi editörü Patrick Wintour'un kaleme aldığı analizde, "Türkiye seçimleri bazılarının umduğu jeopolitik değişimi getirmeyebilir" denilirken, "Söz konusu seçimlerin Putin’in Türkiye’yi kaybettiği seçim olarak anılmasını umut edenler acı bir uyanışla karşılaşabilir" yorumunda bulunuldu.

Türkiye'deki seçimlerin "jeopolitik sonuçları" sebebiyle tüm dünyada izlendiğini ve çok az seçimin bu şekilde yakından takip edildiğini hatırlatan The Guardian, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun dış politikadaki farkının "tarz, ton ve öngörülebilirlik" olacağını belirterek, Türkiye'nin dış politikadaki ton farkıyla "Doğu ile Batı arasında denge politikası devam etse bile Batı'nın çatışmacı retorik çağının sona ermesini memnuniyetle karşılayacağını" ifade etti.

'Kılıçdaroğlu'nun dış politikası da bulanık'

"Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yönelik vetosunu kaldırmasının erken bir gösterge olabileceğini" belirten The Guardian editörü Wintour, Batı'nın Türkiye'deki iktidar değişikliğiyle birlikte "Erdoğan'ın ani çıkışlarıyla" daha az karşı karşıya geleceğini ve "kurumsallaşmış bir dış politikanın daha sorunsuz hale geleceğini" söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, "Mevcut hükümetin çatışmacı tarzını reddediyoruz. Batı devletleri topluluğunun benzer düşünen bir üyesi olarak algılanan bir Türkiye istiyoruz" sözleri aktarılan analizde, Çeviköz'ün açıklamalarında dış politikadaki ayrımların "bulanık" olduğu yorumunda bulunuldu.

Çeviköz'ün Erdoğan'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almasının "Büyük bir hata olduğunu ve bunun bedelini çok ağır ödedik" diyerek, ABD'nin Türkiye'yi F-35'ten çıkarılmasına atıfta bulunduğunu hatırlatan The Guardian, ancak Kılıçdaroğlu iktidarının da Rus savunma sisteminden vazgeçmediğini vurguladı.

'Batı, Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasını da makbul bulmayacaktır'

Hem Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın hem de Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın Suriyeli mülteciler konusunda benzer bir tutumda olduğunu belirten The Guardian, öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerin geri dönüşü için "net bir zaman çizelgesi" verdiğini belirterek, "Batı, Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasını da Erdoğan'ınkinden daha makbul bulmayacaktır" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin mevcut iktidar altında Suriye ile normalleşme süreci hatırlatılan makalede, Kılıçdaroğlu'nun da Suriye'yle normalleşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Çeviköz'ün, normalleşme sürecinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerin çekilebileceği açıklamasına da dikkat çekildi. Makalede bununla birlikte, Kılıdaroğlu'nun Kürt yanlısı HDP'den de destek alacağı belirtildi.

'Çok az kişi Erdoğan'a karşı bahse girerek kazandı'

Patrick Wintour'un analizinde, "Çok az kişi Erdoğan'a karşı bahse girerek kazandı ve Erdoğan kaybetse bile, 10 yılda Washington'u sadece iki kez ziyaret eden bir siyasetçinin liderliğindeki koalisyonun düşüncesini açıklığa kavuşturmak için önünde çok işi var" uyarısında bulundu.