Guardian: Türk vatandaşları hayatta kalma mücadelesi veriyor

İngiltere merkezli Guardian gazetesi Türkiye'de insanların "telaş içinde" Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve artan enflasyonla baş etme yolları aradığını yazdı.

Ruth Michaelson imzasıyla yayımlanan haberin başlığına bir yurttaşın "İş var ama para yok" sözlerini taşıyan gazete Türkiye'de ekonomik krizin etkisini göstermeye başladığını bildirdi.

Guardian "Liranın değeri çakılırken ve enflasyon artarken Türk vatandaşları uyum sağlama va hayatta kalma mücadelesi veriyor" diye yazdı.

İstanbul Taksim Meydanı yakınlarındaki bir kuyumcunun "Eskiden altının fiyatına haftada bir bakardım. Şimdi günde 50 kez bakıyorum" sözlerine yer veren gazete parası olanların altın ya da dolar aldığını bildirdi.

Kuyumculara elindeki altın takıları satmaya gelenlerle ilgili bilgilere yer veren gazete satacak dövizi ya da altını olmayanlarınsa masrafları kısmanın farklı yollarını bulduğunu bildirerek bunları "et satın almaktan kaçınmak" ya da ucuz ekmek kuyruklarına girmek olarak aktardı.

Londra merkezli Capital Economics uzmanlarından Jason Tuvey ise gazeteye yaptığı açıklamada "Merkez Bankası tüm makul insanları çıkardı, ya görevden alındılar ya da gönüllü olarak ayrıldılar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da durum benzer. Elvan en makul insandı ve başka bir Erdoğan sadığı isimle değiştirildi" dedi.

Artık düğünlerde altın takma adetinin yerini 50 dolar gibi miktarlarda döviz hediyelerinin aldığı da belirtilen haberde bir kuyumcunun "Müşterilerin yüzde 70'i Türk, panik halinde satın alıyorlar" sözleri aktarıldı.

Eski ABD Merkez Bankası ekonomistlerinden, Koç Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Selva Demiralp ise Guardian'a yaptığı açıklamada döviz kuruna müdahalelerin devam edebileceğini belirtti ancak bunun "ne iyi bir strateji ne de sürdürülebilir olduğunu" söyledi.

Gazete hükümetin kararlarının "sıradan vatandaş"ın cebinde giderek daha hissedilir olduğu yorumunu yaparken, düşük fiyatlarıyla bilinen bir marketin önünde duran bir kadınla görüşmesini haberine yansıttı.

Buna göre Günay Akil adlı kadın "Şu anda her şey pahalı, zar zor geçiniyoruz. Ailem kira ödememek için kayınpederimin evine taşındı" dedi. "İş var ama para yok" diyen Akil, eşinin mutfak ürünleri imal eden firmasında çalışanlara maaşlarının ancak yarısının yatırıldığını aktardı. O gün satın aldıklarını gösteren Akil "Bu akşam yemekte bunlar var: ekmek, yoğurt ve lahana çorbası" dedi. Akil "Enflasyonun duracağını dair hiçbir umudum yok" diye de ekledi.

Guardian haberinin sonunda "Hükümetin ekonomik yükseliş sözleri, Türk seçmende desteğini giderek kaybettiğinin kanıtı ve eğer daha erken olmazsa 2023'te beklenen seçimi de etkileyecek gibi görünüyor" yorumunu yaptı.