Guardian sevinçle duyurdu: AB henüz uzlaşamasa da Türkiye-Yunanistan göç konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dün Brüksel'deki içişleri bakanları toplantısından göç ve iltica konusunda bir uzlaşma çıkmadı.

İngiliz Guardian gazetesi ise AB'den uzlaşma çıkmasa da birlik sınırındaki ülkeler olan Türkiye ile Yunanistan arasında "çığır açıcı bir göç anlaşmasına varıldığını" yazdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sözlerine yer verdiği haberinde gazete, Türkiye ile Yunanistan arasında "mini göç paktı" imzalandığını öne sürdü.

Yunanistan basınında çıkan haberlere atıfta bulunan Guardian gelişmeyi "Yunanistan ile Türkiye'nin resmi olmasa da çığır açıcı bir göç anlaşmasına vardıkları bildiriliyor" diye duyurdu. "Beklenmedik haber" yorumunu yapan gazete, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis'in Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile iki ülke arasındaki kara sınırlarında yasadışı insan akışını durdurmak konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

İki bakan arasında kurulan WhatsApp hattı üzerinden Türk güvenlik yetkililerinin Avrupa'ya iltica arayışıyla sınırı geçmeye çalışanları durdurması için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sözkonusu "WhatsApp" hattını Yerlikaya, Kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele konularında geçen hafta telefon görüşmeleri yaptığını belirten Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un 10 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis'in ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini söylemişti.

Yerlikaya: Karşılıklı işbirliğimiz güçlü

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Kairidis ve Yunan muhataplarıyla Whatsapp grupları olduğunu aktaran Yerilkaya, "Kırklareli ve Edirne valilerimizle beraber...Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı'yla karşılıklı işbirliğimiz güçlü. Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyor. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz, orada da işbirliğini geliştireceğiz. Muhataplarıyla arkadaşlarımız görüşüyor" demişti.

Dün Brüksel'deki toplantıya katılan Yunan Bakan Kairidis, Türkiye'nin "isteyerek ya da istemeyerek" Akdeniz'deki düzensiz göçün en büyük kaynağı haline geldiğini söyledi. Kairidis AB ile Türkiye arasındsaki 2016 tarihli göç anlaşmanın güncellenmesinin "hayati" olduğunu öne sürdü.

AB'de uzlaşma arayışı: 9 ülke Malta'da toplandı

Öte yandan AB'nin içişleri bakanları toplantısında Avrupa Komisyonu'nun 3 yıl önce önerdiği "Göç ve İltica Anlaşması" üzerinde yine bir uzlaşmaya varılamadı. Toplantının ardından AB yetkililerince yapılan açıklamalarda ayrılıkların "nüanslar" üzerine olduğu, anlaşmanın birkaç gün içinde sağlanacağı savunuldu.

Çoğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 AB ülkesinin lideriyse bugün Malta'da kapalı kapılar ardında bir araya geldi. Toplantıya Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de davet edildi.

Malta, Fransa, İspanya, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan, Kıbrıs, Portekiz, Slovenya bugünkü toplantıda, gelecek hafta İspanya'da gayri resmi olarak yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde göç konusunda bir uzlaşmaya varmaya çalışacak.

AB ülkeleri üç yıl önce AB Komisyonu tarafından sunulan "Göç ve İltica Anlaşması" üzerinde henüz bir uzlaşmaya varabilmiş değil. Öte yandan gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce göç anlaşmasını nihayete erdirmek hedefiyle son günlerde pazarlıklar hızlanmış durumunda.

AB ülkelerinin göç anlaşması göçmenlerin ilk ayak bastıkları üye ülkelerde işlemleri tamamlanıncaya dek tutulmaları yerine Birlik içindeki başka ülkelere gönderilebilmelerini, göçmen kabul etmeyen üye ülkelerinse "zorunlu dayanışma ödemesi" kapsamında ev sahipliği yapan ülkeye kişi başına 20 bin avro ödeme yapmalarını öngörüyor.

Halihazırda aşırı sağcı Giorgia Meloni'nin iktidarda olduğu İtalya son dönemde özellikle Lampedusa Adası'na yoğun göçmen akışı nedeniyle AB üyesi diğer ülkelerin daha fazla göçmen kabul etmesini istiyor. Akdeniz'de yaklaşık 6 bin nüfuslu turistik adaya geçen ay 48 saat içinde 8 bin göçmenin ulaştığı belirtiliyor.

Öte yandan AB ve ABD emperyalizminin ülkelerinde yol açtığı savaş, çatışma ve yoksulluktan kaçıp Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkanları taşıyan teknelerin batması nedeniyle Akdeniz bir göçmen mezarlığına dönüşmüş durumda.