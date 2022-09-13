The Guardian: AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabilir

The Guardian gazetesi Avrupa Birliği'nin, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabileceğini yazdı.

Haber Merkezi

The Guardian, Avrupa Birliği’nin (AB) muhtemelen Rusya veya başka ülkelerden ithal gaza tavan fiyat uygulamayacağını belirtti.

Haberde, “The Guardian’ın incelediği, Avrupa’nın ‘elektrik sorununu çözme aracı’ ile ilgili karar tasarısı, Rusya veya diğer ülkelerden ithal gazın fiyatlarında kısıtlamalar içermiyor” ifadesine yer verildi.

Tasarının nihai metninin daha değişebileceği ifade edilirken bu haliyle, Avrupa Komisyonu’nun, AB üyesi ülkelerin tavan fiyat uygulamasına yeterince destek vereceğinden şüpheli olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Fakat AB’nin, enerji alanındaki şirketlerin aşırı gelirlerinden ek vergi almaya odaklanabileceği bekleniyor.

Rusya tavan fiyatı uygulanması durumunda gaz tedariğini durduracağını açıklamıştı.

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