Enerji krizi: Fiyatlar en erken 2025-2027 arası normale döner

Avrupalı liderler Rusya’nın doğalgaz akışını kesmesinin ardından yaklaşan kış ayları için çözüm arayışına girerken, enerj sektörü yetkilileri Avrupa’nın doğalgaz arz sıkıntılarının en azından 2025 yılına kadar devam edeceği konusunda uyarıyor.

Alman enerji tekeli Uniper SE COO’su Niek Den Hollander, “Avrupa’nın önümüzdeki kış daha büyük bir sorunu olabilir. Bölge ülkeleri önümüzdeki yaz depolama alanlarını bu yılki kadar doldurmayı başaramayabilirler” dedi.

Bloomberg'in haberine göre Citigroup Inc. Emtia Araştırmaları Küresel Direktörü Ed Morse da “Ancak 2025 ile 2027 arasında bir yerde Avrupa’da fiyatların 2021’in başındaki seviyelerine döndüğünü göreceğiz. Sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç etme kapasitesi bir gecede oluşmuyor” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Birliği enerji bakanları tam da bu konuları ele almak üzere yarın Brüksel’de olağanüstü toplanacak.

AB-Rusya arasında enerji düellosu sürüyor

Avrupa Komisyonu, Rus doğalgazına fiyat tavanı getirilmesi konusunda tasarı sunacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında Rus enerji ihracatına fiyat tavanı getirilmesi halinde Rusya'nın doğalgaz ve petrol arzını durduracağını açıklamıştı.

AB, Rusya'nın Batı tarafından getirilen yaptırımlara karşılık enerji arzını silah olarak kullandığını belirtmiş, Rusya ise yaptırımların doğalgaz arzında sıkıntılara yol açtığını ifade etmişti.