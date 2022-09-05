Rusya akışı kesti, Avrupa piyasalarında doğalgaz tarihi artış kaydetti

Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa’ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rus gazının kesilmesinin kış öncesinde doğalgaz depolarının doldurulması hedefinin yakalanmasını zora sokacağı, Avrupalı sanayicilere gaz akışında kesintiler olmasına yol açacağı endişeler Avrupa hisse senedi piyasalarına yansıdı.

Dünya'nın haberine göre gaz hattını kapamasını takiben ilk işlem gününde gösterge gaz vadelilerinde fiyatlar yüzde 35 artış kaydetti. Avrupa için gösterge doğalgaz fiyatı olarak kabul edilen Hollanda gelecek ay teslimli doğalgaz fiyatı Amsterdam’da 290 avroya ulaştı.

Avro değer kaybetti

Bu arada Euro 0,99’un altına inerek 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Parite bu sabah 0,9882 seviyesini gördü. ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri sonrasında ABD doları önde gelen para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Fed'in agresif faiz artırımı politikasını devam ettireceği beklentileri bu sabah Dolar Endeksi'nin 20 yılın zirvesi olan 110,05'e kadar çıkmasını sağladı. Dolar Endeksi yıl başından bu yana yüzde 15 yükseldi. Endeks şu sıralarda 110,01 seviyesinde.

AB'de doğalgaz tavan fiyat zirvesi

Geçen hafta Rus petrolüne tavan fiyat için anlaşan Avrupa Birliği ülkeleri, şimdi de doğalgazı gündemine aldı.

AB ülkelerinin enerji bakanları, doğalgazda tavan fiyat uygulaması için bir araya gelecek. Toplantıda enerji piyasası katılımcılarına acil durumlarda kullanılmak üzere kredi imkanı tahsis edilmesi konuları görüşülecek.

9 Eylül'de bir araya gelecek olan bakanlar, Avrupa'nın sanayisini etkisi altına alan ve hane faturalarını tırmandıran yüksek doğalgaz ve elektrik fiyatlarına birlik olarak nasıl bir karşılık verileceğini ele alacaklar.

Ayrıca doğalgaz ile elektrik üreten santralleri geçici olarak AB'nin elektrik maliyetlerini belirleme sisteminin dışında tutma seçeneceği de görüşülecek.

Rusya tavan fiyatı uygulaması konusunda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada böyle bir durum olursa satışları durduracağını açıklamıştı.